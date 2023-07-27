شهدت أسعار الدولار الأمريكي، اليوم، استقراراً ملحوظاً في مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، لذا توضح «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية، حسبما تم إعلانه من أسعار على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم : 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للشراء.