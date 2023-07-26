سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم.. هدوء ملحوظ

يواصل سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم ثباته على تلك الأسعار التي جرى إعلانها على الموقع الرسمي للبنوك المصرية في بداية التعاملات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدولار في نهاية التعاملات، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مع نهاية التعاملات 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، أما البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك البركة

ووصل سعر الدولار داخل بنك البركة في ختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.