تجديد حبس متهم بسرقة أتوبيس شركة وإخفائه بشبرا الخيمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرالخيمة، حبس مسجل خطر 45 يومًا للمرة الثالثة، لاتهامه بسرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات وإخفائه في القليوبية، وكانت النيابة استعجلت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

استغل عدم تواجد السائق وسرق الأتوبيس

وأدلى المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية حول قيامه بارتكاب واقعة السرقة، أنه فوجئ أثناء سيره بالشارع، بأتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات داخله المفتاح الخاص به، وعدم تواجد السائق وسرقة الأتوبيس، تمهيدا لبيعه، وتمكن من قيادته والهرب، ثم توجه به إلى منطقة شبرا الخيمة حيث أخفاه تمهيدا لبيعه لأحد الأشخاص، وأرشد المتهم عن الأتوبيس، وتم ضبطه، وبسؤال السائق، وجه اتهاما للعاطل بالسرقة.

بلاغ لأجهزة الأمن

ترجع أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ لأجهزة الأمن بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد تعرض أتوبيس تابع لإحدى الشركات، للسرقة على يد مجهول، أثناء توقفه بالشارع وبفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية السارق، وتبين أنه مسجل خطر، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

تعرف على عقوبة السرقة

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي محمد علي، لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة نص عليها قانون العقوبات، في المادة 318، وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف «علي»، أنه طبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، وأنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.