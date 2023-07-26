تعرف على التحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. وخبير يوجه نصائح لقائدي السيارات

كشف اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروي، عن التحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة أمام قائدي السيارات بعد الإعلان من قبل الإدارة العاملة للمرور عن غلق محور عدلي منصور؛ وذلك لتنفيذ أعمال مشروع ربط محور جوزيف تيتو بالطريق الدائري، وجرى عمل تحويلات مرورية بالمقطم لتنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بالنسبة للقادم من منطقة المقطم اتجاه الهضبة لمدة 45 يوما.

تحويلة مرورية أمام قائدي السيارات

وأوضح أنه تم إجراء تحويلة مرورية لغلق كلي لامتداد محور 26 يوليو في الاتجاه فقط القادم من ميدان جهينة، ومسجد الشرطة اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو لمدة 6 أشهر بسبب مشروع المونوريل، وخط وادي النيل بالعجوزة - 6 أكتوبر، وتم إجراء تحويلات مرورية بمنطقة الأعمال، وتحويل وتقسيم طريق امتداد 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو - ميدان لبنان في الاتجاهين بواقع 5 حارات بكل اتجاه.

تعيين خدمات مرورية بمكان الغلق

وأضاف«هشام» أنه تم غلق شارع 9 بالمعادي بداية من شارع 81 حتى شارع 83 لبدء مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي وتم إجراء تحويلات مرورية؛ القادم من شارع 9 يسلك شارع 81 فيمينًا لشارع القنال ثم يمينًا لشارع 83 وصولا لشارع 9 ولحين الانتهاء من مشروع الإحلال والتجديد بشبكة الصرف بشارع 9، وغلق كلي لمحور عدلي منصور في الاتجاه القادم من ميدان الحرفيين اتجاه محطة عدلي منصور تنفيذا لأعمال الطرق بمشروع ربط محور جوزيف تيتو بالطريق الدائري وذلك لمدة 3 أشهر وتم تقسيم الاتجاه من محور عدلي منصور إلى ميدان الحرفيين إلى اتجاهين لسحب الكثاقة المرورية.

نصائح لقائدي السيارات

ونصح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن» قائدي السيارات خلال السير؛ بالالتزام بالعلامة الإرشادية والتنظيمية ومناطق الأعمال مع الالتزام بتعليمات رجال الأعمال المتواجدين بمناطق الأعمال لمنطقة كثافات أو التراكمات المرورية، مع خفض السرعة بمنطقة الأعمال.