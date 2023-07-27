«مستقبل وطن» يستعرض جهود عام مضى وآخر مقبل في ملتقى الأحزاب السياسية

استعرض حزب مستقبل وطن الجهود التي بُذلت في العام الماضي، وكذلك الخطة المستقبلية للعام المقبل، وذلك خلال مشاركة الحزب في فعاليات الجولة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية تحت شعار «حصاد عام مضى.. ورؤية عام مقبل».

وشهد أمس الأربعاء بدء فعاليات الجولة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية، في سوهاج، والمنعقد تحت شعار «حصاد عام مضى.. ورؤية عام مقبل»، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية.

الأحزاب المشاركة

وشاركت أحزاب «مستقبل وطن، حماة الوطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المؤتمر، مصر الحديثة، تحالف دعم الأحزاب السياسية»، في فعاليات الجولة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية في سوهاج.

وجاء الملتقى لاستعراض الجهود التي بذلتها الأحزاب السياسية خلال عام مضى، وعرض رؤيتهم المستقبلية للعام المقبل، وذلك في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

حضور المؤتمر

وحضر ملتقى الأحزاب السياسية في سوهاج، كلا من أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم والشباب والإعلام والعمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة من محافظات الجيزة ، والفيوم، والوادي الجديد ، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر".

ملتقى الأحزاب السياسية

ويواصل ملتقى الأحزاب السياسية مراحله خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن تكو بالمرحلة الثالثة في قطاع شرق الدلتا، والرابعة في الإسكندرية.