«مستقبل وطن»: زيارة وفد «بلاك روك» إلى مصر دليل على نجاحها في ملف الاستثمار

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية زيارة مسئولي شركة «بلاك روك» العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، لمصر ولقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية، واصفا تلك الزيارة بالتاريخية والتي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية واستكشاف المستثمرين الأجانب للمزيد الفرص الاستثمارية في البلاد، والتعرف على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية لتهيئة مجال الاستثمار من جلال إجراءات تحفيزية وتذليل كافة العقبات لتسهيل عمل المستثمرين في مصر.

الشركة بلاك‌ روك احتلت المرتبة 192 على قائمة فورتضن

وقال «رزق»، في بيان، اليوم الاثنين، إن زيارة مسئولي شركة بلاك روك لمصر تنبع أهميتها من أنها شركة عالمية متعددة الجنسيات، تهدف إلى إدارة المخاطر وإدارة أصول مؤسسية للدخل الثابت، كما أنها أكبر مدير للأصول في العالم، بإجمالي أصول تحت إدارتها 10 تريليونات دولار، في يناير 2022 وامتلاكها 70 مكتبا في 30 بلدا وعملاء في 100 بلد، كما احتلت شركة بلاك‌ روك المرتبة 192 على قائمة فورتضن 500 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الدخل، ووفقا لتقرير مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية عام 2020 فإن الشركات الثلاث الكبرى لإدارة الأصول، بلاك‌ روك وڤانگارد وستيت ستريت يديرن أكثر من 15 تريليون دولار من الأصول العالمية المُدارة تحت الإدارة وهو ما يكشف ضخامة استثمارات تلك الشركة.

نجاح مصر في تهيئة مناخ للاستثمار

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن زيارة مسئولي شركة بلاك روك لمصر تكشف قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وأنه يسير في الطريق الصحيح، ونجاحها في تهيئة مناخ للاستثمار، وتمثل خطوة مهمة للغاية وتمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، في إطار الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات ودعمه بكافة السبل، بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة.