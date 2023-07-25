«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم زيارة لأطفال «قادرون باختلاف» لشاطئ ذوي الهمم

نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، زيارة ترفيهية لمجموعة من الأطفال من ذوي الإرادة، إلى شاطئ ذوي الهمم بشاطئ المندرة المجاني شرق المحافظة.

وقالت سلوى عطية، أمينة الدمج المجتمعي بالإسكندرية، إنّ الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر مباشرة، وعدم الإحساس بوجود فروق بينهم وبين الأصحاء.

تقديم كل الخدمات الممكنة لذوي الهمم بالمجان

ووجهت عطية، في بيان اليوم، الشكر لمحافظ الاسكندرية محمد الشريف، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية القادرون باختلاف وتوفير كل سبل الدعم لهم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

توفير احتياجات ذوي الهمم على شاطئهم

وقال عادل رزق أمين الدمج المجتمعي بالمنتزه ثان، إنّ هذه الزيارة جرى الترتيب لها بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالرازق، الذي وافق على الفور، على تخصيص الشماسي والأماكن لأبنائنا من ذوي الهمم وأسرهم، لقضاء وقت ترفيهي مميز في شاطئ مخصص لهم يراعي احتياجاتهم، مشيرًا إلى سعادة الأطفال المشاركين في الزيارة بهذه الرحلة المميزة.

جاء ذلك بحضور رامي فيكتور عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وحسن ذوق القائم بأعمال أمين قسم المنتزه ثان، وأحمد بسيوني القائم بأعمال الأمين المساعد، وماجد جمال أمين التنظيم وحمدي الشيباني أمين التدريب والتثقيف