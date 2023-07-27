عاجل.. صفقة الأهلي الجديدة تطيح بنجم الفريق خارج القلعة الحمراء

حسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، موقفه من استمرار أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق، خلال الموسم الكروي الجديد.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الأهلي، أن كولر استقر على الإطاحة بأحمد قندوسي من أجل قيد صفقة الأهلي الجديدة رضا سليم، القادم من صفوف الجيش الملكي المغربي.

تفاصيل رحيل أحمد قندوسي إلى الأهلي

وأوضح المصدر أن كولر وافق على رحيل قندوسي بعد دعم خط الوسط بصفقة إمام عاشور فضلا عن عودة كريم نيدفيد من إعارته بفيوتشر، من أجل قيد الصفقة الجديدة رضا سليم، بجانب تخطيط الأهلي للتعاقد مع رأس حربة أجنبي جديد في الأيام المقبلة.

وبات أحمد قندوسي خارج الأهلي بشكل نهائي بعد اتمام التعاقد مع رضا سليم لمدة 5 سنوات بمقابل مادي 2 مليون و100 ألف دولار، إذ من المقرر وصول اللاعب للقاهرة خلال الساعات المقبلة والإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل.

ما هي وجهة أحمد قندوسي بعد رحيله عن الأهلي؟

وتلقى أحمد قندوسي 3 عروض من الجزائر وهي شباب بلوزداد ووفاق سطيف ومولودية الجزائر، إلا أن اللاعب يقترب من شباب بلوزداد على سبيل الإعارة لمدة موسم بمقابل مادي 350 ألف دولار، على أن يتم حسم الأمور رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.