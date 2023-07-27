وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الأماراتية عن بيان النعي الذي أصدرته الرئاسة الإماراتية وجاء فيه «بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».

الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

واختتم البيان بـ «تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون».