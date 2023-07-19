«القاهرة الإخبارية»: رئيس الإمارات يستقبل نظيره التركي في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للبلاد.

إطلاق 21 طلقة لتحية أردوغان

وجرت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي؛ إذ أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت مجموعة من حرس الشرف تحية له، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين مرددين عبارات ترحيبية بضيف البلاد، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

واصطحب «بن زايد» أردوغان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.