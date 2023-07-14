تقرير: الإمارات تتجه لإنتاج وقود مستدام للطائرات تزامنا مع «كوب 28»

في ظل التغيرات المناخية، التي يشهدها العالم، تتبنى الإمارات حلولا مبتكرة في القضايا المتعلقة بالاستدامة، حيث تتجه للاستثمار في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، خاصة إنتاج الوقود المستدام للطائرات، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية.

محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي

وتتجه الإمارات حاليًا نحو استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة الخاص بقطاع الطيران، وذلك لتبني سياسة السماء النظيفة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية ومنها حالة الاستدامة الوطنية، التي تضمنت محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي.

ويرجع تبني الدولة العربية لهذا النوع من الاستدامة، بسبب أن وقود الطيران المستدام يحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن مخلفات الطائرات، حيث يمكن اعتبار الوقود المستدام بديلا للوقود المستخدم حاليًا، وهو يتم تصنيعه في نفس المحطات بدون الحاجة إلى إحداث أي تغيرات على البنية التحتية لمحطات التزود بالوقود أو الطائرات أو المحركات.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مؤتمر قمة المناخ «كوب 28» الذي يعقد في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة اكسبو دبي.

لجنة الوقود المستدام

وهذا الاهتمام لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ عام 2020، عندما أسست الإمارات لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتستهدف اللجنة وضع استراتيجيات عامة للدولة في التعامل مع وقود الطائرات المستدام، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص، والمستثمرين، ورجال الأعمال للاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات ذات الصلة.

خارطة طريق

واستطاعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، مواكبة خطة الدولة بأن تكون مركزا إقليميا لوقود الطائرات المستدام، من خلال الإعلان عن خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، التي تعمل على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، ودعم المشاريع المتعلقة بالوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.

ويمتلك وقود الطائرات المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد، القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف مراحل الإنتاج بنسبة تصل إلى 80% في المتوسط خلال الدورة الإنتاجية الكاملة، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا».