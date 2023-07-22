بعد إعلان رئاسة الإمارات مروره بوعكة صحية.. من هو الشيخ سعيد بن زايد؟

كشف ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ممثل حاكم أبو ظبي، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، يمر بوعكة صحية، بدون ذكر تفاصيل الحالة الصحية، مما يجعل كثيرين في الدول العربية يتساءلون: من هو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان؟

وتستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، بعض أبرز المعلومات عن الشيخ سعيد بن زايد، الذي أعلنت الرئاسة الإماراتية اليوم السبت، أنه يمر بوعكة صحية.

من هو الشيخ سعيد بن زايد؟

وأشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية الرسمية في تقرير سابق، أن الشيخ سعيد بن زايد من مواليد مدينة العين، في عام 1965، أي أنه يبلغ 58 عاماً، وهو السادس في ترتيب أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

وقد تخصص في علوم السياسة، إذ حصل عام 1988 على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة الإمارات.

الحياة العملية للشيخ سعيد بن زايد

بعد تخرجه مباشرة تم تعيينه وكيلاً لدائرة التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي، ثم شغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996، وأصبح عضواً في مجلس أبوظبي للإنماء، كما أصبح الشيخ سعيد بن زايد ممثلاً للشيخ زايد بن سلطان في الزيارات الدولية الرسمية.

عرف عن الشيخ سعيد بن زيد هوايته لكرة القدم، فأصبح من مؤسسي العديد من الفرق الرياضية، حيث تولي رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي في الفترة بين عامي 2002 و2003.

كما اهتم برياضة الرماية والقنص والسباحة، وكان لديه شغف خاص بالفنون، وكان يفضل الاطلاع على التصاميم الهندسية وتطورها في مختلف أنحاء العالم، كما أنه مساهم في عدد من المشاريع التنموية بدولة الامارات.