مشروع فلاش يفوز بالحلقة التسابقية الثانية من «الفرصة»: يحل مشكلة الكاش والديليفري

فاز مشروع فلاش الذي يعمل على حل مشكلة دفع حساب الديلفري عبر استخدام الهاتف المحمول بالحلقة التسابقية الثانية من برنامج الفرصة، المذاع عبر فضائية «ON».

يتناول مشكلة عدم وجود النقود الكاش

ويتناول المشروع الفائز آلية الكاش دون وجود آلية فعالة للدفع الإلكتروني، وهي مشكلة قد تصطدم مع جاهزية العميل للدفع حال وصول المندوب في أي وقت إن كان لا يحمل نقوداً للدفع دخل المنزل.

وتناقش أعضاء لجنة التحكيم في الجولة الأولى نقاشاً موسعاً واختارت أمل عنان التصويت لشركة فلاش من منطق تحيزها لوجود مرأة رائدة أعمال قائلة «لازم أتحيز للمرأة لأن قليل لما بنلاقي رائدات أعمال رغم إيماني بأهمية ألترا طب كمشروع في المجال الصحي في مرحلة مابعد كورونا على وجه الخصوص».

تفاصيل تصويت أعضاء لجنة التحكيم

بينما صوت عضو لجنة التحكيم د. عمرو عوض الله لصالح شركة ريسيتي، أما عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر فقد إنحاز لشركة فلاش واختار الدكتور براهيم سرحان التصويت لشركة ريسيتي وحسم وائل فخراني بتصويته لصالح شركة فلاش لاهميتها في المرحلة الحالية.

وشهدت حلقة برنامج الفرصة مغادرة مشروع «الترا طب» والذي حصل على كارت الفرصة الذهبية في مرحلة التصفيات في وقت سابق متجاوزاً المراحل اللاحقة وصولاً لمرحة الاستوديو وذلك بعدما شهدت الحلقة الثانية من الحلقات التسابقية منافسات ساخنة بين ثلاثة شركات ممن تجاوزوا مرحلة التصفيات.