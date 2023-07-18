«المتحدة» تعلن مفاجأة للفائز في نهائي برنامج «الفرصة»

أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببرنامج الفرصة مع لميس الحديدي المذاع على قناة ON، والصدى الذي يحدثه في مجال الشركات الناشئة خاصة أن إخراج رواد أعمال جدد للسوق المصرية هدف يصبو إليه الجميع.

المتحدة تقدم حملات إعلانية وعلاقات عامة للفائز النهائي

وأعلن الفقي، أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية سوف تقدم جائزة مميزة للفائز الأول عبر تقديم حملات دعائية وحملة علاقات عامة، قائلًا: «الشركة المتحدة ستقوم بتقديم حملات إعلانية وحملة علاقات عامة للفائز النهائي في برنامج الفرصة، ستكون من خلال شاشات المتحدة عبر التليفزيون والراديو وعدة منصات على التواصل الاجتماعي».

وأشار الفقي إلى أن طبيعة الحملات تتوقف على حسب الشركة الفائزة والقطاع الذي تعمل به ومنتجها، لكنه وعد الفائز بقوله: «نعد الفائز أن المنتج سوف ينزل حلبة السوق وكأنه شركة كبيرة».

البرنامج كان نقطة تحول في حياة بعض الشركات

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وتخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية التي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار، وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر، ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسؤولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية، ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.