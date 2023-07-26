ما السر وراء موجة الأمطار والعواصف في أوروبا رغم ارتفاع درجات الحرارة؟

تشهد دول أوروبا موجة من الطقس المتغير ما بين أمطار وفيضانات وعواصف بالرغم من وجود ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»، حيث أرجعت السر إلى ظاهرة النينو وإعصار شارون المضاد.

عواصف شديدة تضرب إيطاليا

وضربت عواصف شديدة إيطاليا بالرغم من أن درجات الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية، وهطلت الأمطار في إيطاليا علي هيئة قطع بحجم كرة التنس في إقليم فينيتو، شمال شرقي إيطاليا، وذكر رئيس الإقليم، لوكا زايا، أن قطر كل قطعة من قطع البرد وصلت إلى 10 سنتيمترات.

وذكرت الحماية المدنية الإقليمية في فينتيو، أن خدمات الطوارئ حصلت علي أكثر من 500 مكالمة طالبين المساعدة نتيجة الأضرار التي لحقت بالممتلكات فضلاً عن الإصابات الشخصية.

وقال «زايا» إن موجة الطقس السيئ، تسببت في إصابة بعض الناس بسبب الزجاج المكسور وانزلاقهم على قطع البرد، وهو ما أثار تساؤل المواطنين عن وجود موجة حارة شديدة وعواصف وأمطار في نفس الوقت؟

عواصف وفيضانات وموجات حر تضرب أوروبا

وفي ظل العواصف والفيضانات التي تتعرض بعض مناطق أوروبا، تتعرض إيطاليا وإسبانيا واليونان إلى موجة حر شديدة، حيث تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، وبحسب التقرير، فإن الطقس المتطرف والمتغير يرجع إلى ظاهرة النينو وإعصار شارون المضاد، الذي أتي من شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.