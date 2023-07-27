«الأرصاد»: قيم الحرارة بالقاهرة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه ليس من الطبيعي أن نستمر في ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوعين متواصلين أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وارتفاع في نسب الرطوبة لمدة كبيرة أيضا، ففي السنوات الماضية، تستغرق موجات ارتفاع درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 أيام.

متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ولمياء حمدين: «متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 38 وتصل أحيانا إلى 40 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي وعلى مدار هذا الأسبوع، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات، بالإضافة إلى ارتفاع مستمر في نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة».

موجة حرارة غير اعتيادية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة غير اعتيادية أثرت على جمهورية مصر العربية وتؤثر على كل دول العالم، وتتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا دائما بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط يحدث لها تعديل في قيم درجات الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي تزداد نسب الرطوبة.