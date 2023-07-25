أمريكا تتهم روسيا بعرقلة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، روسيا بعرقلة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

امريكا تتهم روسيا بعرقلة عمل منظمة الأمن في أوروبا

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع الأمينة العامة للمنظمة هيلجا ماريا شميد، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، إنّ دعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ينبغي أن يستمر حتى تواجه العدوان الروسي.

وأضاف أنّ المنظمة تلقت عرقلة كبيرة من روسيا في محاولة لمنعها من المضي قدما، مشيرا إلى أنّ المنظمة رغم ذلك تمكنت من أداء مهامها، وأعرب عن تطلعه لمناقشة الأعمال المهمة التي تقوم بها المنظمة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لها وبصفة الخاصة الذي تقوم به لإظهار الدعم الموحد لأوكرانيا التي تستمر في مواجهة العدوان الروسي.

من جانبها، قالت شميد إنّ المنظمة تواجه تهديدات مثل تغير المناخ والاتجار بالبشر وأنّها تقدم قيمة مضافة للأمن الأوروبي، مضيفة أنّ المنظمة تقدم خدماتها لأكثر من مليار و100 مليون مواطن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.