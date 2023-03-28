وزير الطاقة الروسي: هجوم المسيرات الأوكرانية على البنية التحتية لنا تهديد صريح

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، اليوم، عن أنّ هجمات الطائرات المسيرة المحتملة على البنية التحتية للطاقة في بلاده، ستمثل تهديدا صريحا لأمن الطاقة في روسيا، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

روسيا: أحبطنا عدد من المحاولات الأوكرانية

ولم يشير وزير الطاقة الروسي إلى أوكرانيا بالاسم، لكن موسكو أعلنت أنها أحبطت عددا من المحاولات الأوكرانية، لشن هجمات بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة.

وعلى جانب آخر، لم تذكر كييف أنها شنت هجمات على أهداف داخل روسيا، لكن هناك مسؤولين كبار في أوكرانيا، ظهروا في بعض الأحيان وهم يرحبون بأنباء نجاح هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية.

أمن منشآت الطاقة الروسية

وتحدث وزير الطاقة الروسي عن أمن منشآت الطاقة الروسية، قائلا إنّ التهديد الرئيسي الآن هو التدخلات غير القانونية باستخدام الطائرات المسيرة، وأنه يتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الاتحادي حيال تلك القضية.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا وقوع هجمات بطائرات مسيرة في عدد من مدنها، يقع بعضها علي بعد مئات الكيلومترات من حدودها مع أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأول، إنها استطاعت صد هجمات طائرات مسيرة على بعد 220 كيلومترا جنوبي موسكو، مما تسبب في سقوط الطائرة فوق أحد المنازل السكنية في بلدة كيرييفسك.