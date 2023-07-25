أوكرانيا تقصف دونيتسك وماكيفكا بـ11 قذيفة خلال ساعة ونصف

قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، دونيتسك وماكيفكا، خلال حوالي 1.5 ساعة، باستخدام 11 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارت جوية، فجر اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق أوكرانية، بينها: «كييف، تشيرنيهيف، كيروفوجراد، بولتافا، سومي، تشيركاسي وتشرنيهيف، أوديسا»، والمناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في «زابوريجيا، خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

البرازيل حل أزمة أوكرانيا يتطلب جهود العديد من الدول

قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إن بلاده لا تدعي أنها وسيط بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا في مقابلة مع موقع «كونجرسو إم فوكو» البرازيلي، أن حل الأزمة الأوكرانية يتطلب جهود العديد من الدول.

وأوضح فييرا، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ذكر الحاجة الملحة للحديث عن السلام، وليس فقط عن «الحرب»، مضيفا أن الأزمة الأوكرانية تتطلب جهودًا جماعية من عدة دول وليست مهمة دولة واحدة فقط.