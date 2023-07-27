 رئيس «النيل الأهلية»: 15شراكة مع جامعات دولية والانتهاء من 5 كليات في 2024

أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أنّ الجامعة قائمة على 4 محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليهم، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي التعلم، البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التأثير المجتمعي الإيجابي، كما أنها الجامعة الأولى على مستوى الجمهورية في النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريسن، والجامعة الريادية الأولى على مستوى إفريقيا للعام 2023/ 2024.

الجامعة تضم 5 كليات وتعمل وفق خطة استراتيجية للتوسع في الكليات

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية، خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي شهدته الجامعة أمس، لعرض دورها البحثي والأكاديمي وريادتها العالمية والأفريقية في عدد من المجالات والتخصصات البحثية، أنّ الجامعة تضم حاليًا 5 كليات هم إدارة الأعمال، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا.

وتابع أنّه جاري الانتهاء من إنشاء خمس كليات جديدة سيتم بدء الدراسة بها في سبتمبر 2024، لتلبية الاحتياجات الوطنية وهي كليات الهندسة البيئية والطاقة، كلية الاستدامة وعلوم المياه والغذاء، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الرقمية، كلية الآداب والعلوم، كلية الدراسات العليا في التعليم.

توفير منح كاملة للطلاب المتفوقين تصل إلى 100٪

وأشار إلى أن جامعة النيل الأهلية تضم أكثر من 30 مختبرا عالية التقنية، تمكن الطلاب من اكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم مع مواكبة آخر التطورات في السوق، كما أن هناك أكثر من 15 شراكة مع جامعات دولية توفر برامج التبادل والدرجات المزدوجة للطلاب كمنظور عالمي وخبرة تعليمية وحياتية دولية قيمة، بجانب 7 مراكز بحثية ومراكز تطوير صناعية، إذ يتمتع الطلاب بفرصة العمل في المشاريع المتطورة والمساهمة في تطوير المعرفة في مجالهم، كذلك أكثر من 200 بحثا علميا منشورا تم إعدادها بواسطة طلاب الجامعة، كما أن لدى الطلاب ملفات تعريفية معترف بها دوليا من قبل أفضل المؤسسات البحثية وقواعد البيانات العالمية، بخلاف أكثر من 380 منحة دراسية ممولة بالكامل أو جزئية.

وأعلن رئيس الجامعة خلال المؤتمر الصحفي عن تقديم جامعة النيل عدد من المنح الدراسية بنسبة 100% لـ50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10%، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10%، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5% للتميز في الرياضة، مؤكدًا أن الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، خلفًا للسياسي البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مؤكداً أن مجلس الأمناء قرر منح العضوية الدائمة للسيد عمرو موسى في مجلس الأمناء نظرًا لدوره وجهوده العظيمة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة لدورتين.