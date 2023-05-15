رئيس جامعة النيل: نعمل لتأهيل خريجينا على متطلبات سوق العمل

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إنّ 100% من خريجي الجامعة متاح لهم فرص عديدة للتوظيف في سوق العمل، ويتم تعيين عدد كبير منهم قبل التخرج بشكل جزئي سواء في كبرى الشركات الموجودة، أو تدشين شركات ناشئة ومشروعات خاصة بهم قبل التخرج.

جامعة النيل الأهلية

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية، خلال لقائه عددا كبيرا من المهتمين بالتعرف على دور الجامعة البحثي والأكاديمي في المجتمع المصري، قيمة طلاب وخريجي جامعة النيل في الأوساط الطلابية، وأنّهم يتمتعون بقدرات وخبرات بحثية وتعليمية وسلوكية وسط أقرانهم من الجامعات الأخرى، ومهاراتهم تفوق مهارات الآخرين ممن في أعمارهم أو تخصصاتهم البحثية.

وثمّن الدكتور وائل عقل، الدور البحثي والأكاديمي الذي تقوم به جامعة النيل الأهلية كأول جامعة أهلية بحثية لا ربحية في القرن العشرين، لافتا إلى أنّ الجامعة مثلها مثل أي جامعة خاصة أو أهلية، تضع عددا من الضوابط والمعايير عند قبول واختبار واختيار طلابها، وتقوم الجامعة خلال سنوات الدراسة للطالب بالعمل على تأهليه تربويا وسلوكيا وعلميا.

وقالت الدكتورة أسماء أبو شادي، نائب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية، إنّ التخصص والمجال يتماس مع مجالات عديدة ويدخل في تطبيقات مثل التطبيقات المتعلقة بالزراعة وارتفاع إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني، إضافة إلى مجالات الطب والصيدلة حيث نعمل من خلال التكنولوجيا الحيوية على اكتشاف أدوات جديدة تساعد على اكتشاف الأمراض، كما أنّ العمل على سلامة الغذاء واحد من المجالات التي تحتاج إلى دراسة التكنولوجيا الحيوية.

ونوهت بأنّ هناك تعاون بين كلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والغرض من التعاون ليس فقط تحليل المعلومات، وإنّما استخراجها وهو دور رئيسي لكلية التكنولوجيا الحيوية.

وقال الدكتور عمرو صفوت، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، أنّ مدة الدراسة بالكلية تصل إلى 9 فصول دراسية، بما يعادل 4 سنوات ونصف، ويمكن للطلاب المتميزين اقتصار مدة الدراسة فيها إلى 4 سنوات.

الجامعات: لدينا شراكات كثيرة مع كبرى الجامعات الدولية

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد المهدي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، إلى أنّ الجامعة تتمتع بسمعة عالمية عالية، وتضم كوادر عمل بحثية رائعة لتمتعها بطواقم أكاديمية متميزة لها خبرات كبيرة في الجامعات والأوساط العالمية، إلى جانب تواصل الجامعة المستمر والمتميز مع قطاع الصناعة.

واستكمالا لدور الجامعة وكلياتها، قال الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة، إنّ الجامعة تحتضن عددا كبيرا من المشروعات الناشئة للطلاب من خلال الحضانات الموجودة داخل مبادرة رواد النيل بالجامعة وهو المشروع الممول من البنك المركزي.