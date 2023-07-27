«التعليم»: الكشف عن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد النتيجة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مباشرة، وقبل بدء تظلمات الثانوية العامة، ليستطيع الطلاب مقارنة إجاباتهم بالنموذج الرسمي قبل بدء تظلمات الثانوية العامة.

نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، تمت مراجعتها من قبل لجنة تضم 10 من المتخصصين يتم اختيارهم من مستشار المادة، وذلك قبل بدء التصحيح في كل مادة، مشيرا إلى أنّه سيتم إتاحة النموذج بعد النتيجة لعدم تشتيت الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مؤشرات ونسبة النجاح بامتحانات الثانوية العامة 2023، وجاءت كما يلي.

- مؤشرات ونسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- مؤشرات ونسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- مؤشرات ونسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

نسبة النجاح بالثانوية العامة 2023

- مؤشرات ونسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- مؤشرات ونسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- مؤشرات ونسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- مؤشرات ونسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- مؤشرات ونسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%.

- مؤشرات ونسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.