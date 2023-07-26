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وزير التعليم يعلن نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
09:01 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة الشعبة الأدبية، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح، وبلغت 93.9%.

وقال وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي اليوم، إن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة علم النفس والاجتماع 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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