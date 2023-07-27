«الحضارة المصرية القديمة».. إطلاق الرؤية المصورة لـمؤتمر «المصريين بالخارج 4»

باستخدام رموز الحضارة المصرية القديمة، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الرؤية المصورة لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد الاثنين المقبل الموافق 31 يوليو الجاري، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج وممثلى الجاليات المصرية بالدول المضيفة.

تغيير اسم المؤتمر من «اتحاد الكيانات المصرية بالخارج» إلى «المصريين بالخارج»

وحرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إستخدام تماثيل الحضارة المصرية القديمة، لتكون شعار هذه النسخة من المؤتمر، مع تغيير اسم المؤتمر من «اتحاد الكيانات المصرية بالخارج»، إلى «المصريين بالخارج»، تأكيدا منها على اهتمام الحضارة بالمصريين المغتربين، وكونهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وحضارتها القديمة.

استخدام ألوان علم مصر في تصميم شعار النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»

كما حرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على استخدام ألوان علم مصر في تصميم شعار النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، والذي يدل على دمج جميع الفئات داخل المؤتمر، سواء المصريين بالداخل والخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمسئولين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن النسبة الأغلب في الحضور من المصريين بالخارج، هم المصريين المقيمين بالدول العربية، على رأسهم المصريين في: «السعودية، الكويت، الإمارات»، وستشهد هذه النسخة من المؤتمر، مناقشة عدد كبير من الملفات التى تهم المصريين المغتربين، وكثير ما طالبو بها أثناء لقاءاتهم مع السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».