رابط التسجيل في تدريب المبيعات وتطوير الأعمال المقدمة من وزارة الهجرة

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة، عن تنظيم برامج تدريبية في عدة مجالات متنوعة لتدريب الشباب وتمكينهم، وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والخارجية.

وينفذ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورة تدريبية بمجال المبيعات، و4 دورات تدريبية في مجال تطوير الأعمال، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل التديبات المقدمة من وزارة الهجرة، للتأهيل لسوق العمل بالخارج.

دورة تدريبية بمجال المبيعات

تنفذ وزارة الهجرة دورة تدريبية بمجال المبيعات Sales بمحافظة الدقهلية، خلال الفترة من يوم 14 مايو حتى 20 مايو الجاري، ويشمل:

- سمات مسؤولي المبيعات.

- رحلة البيع.

- ماذا تحتاج حتى تبيع.

- كيفية عرض المنتج أو الخدمة.

- كيفية التعامل مع رفض البيع.

- أساسيات مجال البيع.

- تنبؤات المبيعات.

للتسجيل في الدورة التدريبية من هنـــــــــــا.

دورات تدريبية في مجال تطوير الأعمال

تنفيذ 4 دورات تدريبية في مجال تطوير الأعمال business development، بواقع دورتين بحضور فعلي خلال الفترتين: من 7 مايو حتى 11 مايو الجاري، ومن يوم 28 مايو الجاري حتى 1 يونيو المقبل، ودورتان «عن بعد» خلال الفترتين من يوم 14 مايو حتى 18 مايو الجاري، ومن يوم 21 مايو حتى 25 مايو الجاري، وتشمل الآتي:

- التدريب على كيفية تحديد الأهداف.

- تطوير خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر.

- طرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة.

- استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال، وتكوين شراكات مثمرة.

كيفية التسجيل في التدريب

وللاستفادة من التدريبات والتسجيل فيها اضغط هنــــــــــــا، ويكون التسجيل متاح في أي وقت من الأحد للخميس من 9:30 صباحًا لـ 3:30 عصرًا، مع العلم أنه يغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد.