بوتين: أغلب الشركات الروسية الضخمة تعمل في أفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كثيرا من الشركات الروسية الضخمة تعمل في أفريقيا، مشيرا إلى أن الطاقة والصناعة والزراعة من أهم القطاعات وهناك إمكانية في التعاون التقني الفني والتعليمي، فضلا عن وجود أهمية كبيرة للتعاون مع جزر القمر.

وأضاف «بوتين» خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية جرى بثها عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن التعاون مع جزر القمر قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة دون شك، متابعا: «نحن منفتحون على التعاون مع دولكم في كل الجوانب».