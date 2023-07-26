السيسي يهنئ بوتين بمرور 80 عاما على العلاقات بين البلدين ويشيد بالتعاون النووي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على تلبية الدعوة الروسية في مجالات التعاون والتنمية وخاصة على مستوى القارة الأفريقية، سواء بتطوير التعاون بين البلدين في الآفاق التي تستحقها البلدين، كما نقدر دعم الرئيس الروسي لمصر فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية وهي من المشروعات الرائدة والعملاقة.

وقدم الرئيس السيسي، التهنئة لنظيره الروسي، بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية، موضحا أن القمة الروسية الأفريقية سيكون لها نتائج عظيمة جدا، متابعا: «أتذكر الاهتمام الشديد بالقمة الروسية الأفريقية في 2019».

جاء ذلك على هامش لقاء ثنائي بين الرئيسين على هامش القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية.