انطلاق قافلة دعوية بـ15 مسجدا في كفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ انطلاق قافلة دعوية كُبرى غدا الجمعة تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بـ15 مسجدا بمركز ومدينة بلطيم.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ15 مسجدا بمركز ومدينة بلطيم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «عُمر بن الخطاب، والنور، وعماد الدين، وصلاح الدين، ومرتضي، ويوسف السطوحي، وعلي بن أبي طالب، والتقوي، والرحمة، والإخلاص، والكبير، والصحابة، والجديد، والأباصيري، والنور»، مشيرا إلى أنّه سيُشارك في القافلة هو والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير عام إدارة أوقاف بلطيم.

ومن المقرر أنّ تفتتح مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد أولاد منصور بعزبة زيدان بمركز سيدي سالم، ضمن 16 مسجدا تفتتحهم وزارة الأوقاف، غداً الجمعة، علي مستوي الجمهورية، منها 13 مسجدا جديدا أو إحلالاً وتجديدا، و3 مساجد صيانة وتطويرا.