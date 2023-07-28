إحالة فتاة حاولت سرقة مواطن داخل أتوبيس في الجمالية للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة فتاة ثلاثينية حاولت سرقة أحد المواطنين، داخل أتوبيس نقل عام في دائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

القبض على الفتاة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على إحدى السيدات في العقد الثالث من عمرها، داخل أتوبيس نقل عام بدائرة قسم شرطة الجمالية في القاهرة، بعد أن استغاث الضحية واتهمها بمحاولة سرقته.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود والضحية، جاءت أقوالهم جميعًا أنهم شاهدوا المتهمة تسرق حافظة نقود أحد الأشخاص «المجني عليه» عن طريق استخدام أسلوب «النشل».

اعترافات المتهمة

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب عدة وقائع بنفس الأسلوب، وبتقنين الإجراءات تم القبض المتهمة وبحوزتها «مبلغ مالي، حافظة نقود، هاتف محمول»، وتعود تلك المتحصلات للضحية.

وبمواجهتها اعترفت أيضًا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب القائم بالواقعة ومزاولتها ذلك التخصص الإجرامي لنشل المواطنين، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

العقوبة المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».