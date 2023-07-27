«بوتين»: الغرب يتهمنا بالتسبب في أزمة الغذاء العالمية.. ويعرقل تصديرنا للحبوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يدرك الأهمية الكبيرة لتزويد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في منتهى الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستقرار السياسي.

بوتين: نولي أهمية كبيرة لتوريدات القمح والشعير والذرة لأفريقيا

وأضاف الرئيس الروسي خلال فعاليات القمة الروسية الأفريقية الثانية التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نولي أهمية كبيرة لتوريدات القمح والشعير والذرة.. وغيرها من المحاصيل الزراعية للدول الافريقية، كمساعدة إنسانية أو على مستوى البرنامج الغذائي للأمم المتحدة».

وتابع الرئيس الروسي أن التجارة على مستوى المنتجات الزراعية بين بلاده ودول أفريقيا نمت بنسبة 10% في العام الماضي، وبلغت 6 مليارات و700 مليون دولار، وفي الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري ازدادت بنسبة 60%.

بوتين: العقوبات غير الشرعية تعقد توريد المواد الغذائية

وأوضح الرئيس الروسي أنه في عام 2022 صدرت روسيا لأفريقيا 11 مليون طن، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري صدرت 10 ملايين طن، رغم العقوبات غير الشرعية التي تعقد توريد المواد الغذائية والقطاع اللوجستي.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن هناك صورة مليئة بالمفارقة، وقال: من جهة، الغرب يضع عراقيل جديدة أمام توريدات حبوبنا، ومن جهة أخرى يتهمنا بالتسبب في الأزمة الحالية بالأسواق الغذائية العالمية، وهذا الأمر تجلى بشكل واضح أثناء تنفيذ ما يسمى بصفقة الحبوب التي عقدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي.