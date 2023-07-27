رئيس الاتحاد الأفريقي: القارة تعمل على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، إنّ الدول الأفريقية تعمل على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، فمثل تلك التقنيات ستشكل أساسا شديدا لتعاوننا اليوم مع روسيا، بسبب الثروة الرقمية الجارية حاليا في القارة الأفريقية، ما يمثل ثورة جديدة تجاه الثروة الصناعية.

وأضاف «عثماني» خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سان بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ المشاركة في الثروة الرقمية أمر في غاية الأهمية، ويجب أن نلفت النظر إلى التعليم وإعداد الكوادر والشباب الذين يجب أن يشاركوا في القطاعين العام والخاص، وأيضا المؤسسات المالية لتقديم ما فيه الخير لشعوبنا.