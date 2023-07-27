رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف درجاتك قبل أي حد بعد اعتمادها

أتاحت جريدة «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لطلاب الصف الثالث الثانوي، للحصول علي نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتمادها رسمياُ من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .. سجل الآن

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي من الشعبتين العلمية والأدبية بجميع المحافظات، الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول عبر موقع «الوطن» والضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، للحصول علي النتيجة بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

سجل الآن برقم الموبايل وادخل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023، علي الفور دون التعرض لأي مشاكل تقنية، حيث يمكن للطلاب الدخول الآن وتسجيل البيانات التالية «رقم الجلوس، رقم الهاتف، الشعبة، البريد الإلكتروني والأسم رباعي».

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بداية الأسبوع المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، علي ارتفاع نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، عن الماضي، مضيفا أن مؤشرات نجاح المواد مبشرة، وحصول الطلاب علي درجات جاء متزنا، مشيرا إلي أن نتيجة الثانوية العامة 2023 وصل إلي محطتها الأخيرة، ويتم الآن تحديد أوائل الثانوية العامة 2023 وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي بعد الانتهاء من المراجعة.

وأضاف المصدر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون جاهزة علي مكتب وزير التربية والتعليم، أول الأسبوع المقبل، لاعتمادها رسمياً وإعلانها، فضلاً عن إرسال نسخة من مجاميع الثانوية العامة والنتيجة إلي وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق للقبول بالجامعات، استعداداً للمرحلة الأولي من التنسيق.