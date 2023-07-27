بوتين: 35 ألف طالب أفريقي يتلقون التعليم في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا تسعى جاهدة لإعادة توجيه الطائرات والتدفقات النقلية اللوجيستية إلى بلدان الجنوب العالمي، متابعا أنّ المشاركة في بناء السكة الحديد في أفريقيا مشروع واعد، وروسيا مهتمة بتعزيز الاتصالات متعددة النواحي مع جميع الأطراف والهيئات والمؤسسات الأفريقية الإقليمية الاقتصادية والتكاملية.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «مستعدون لمشاركة أفريقيا بخبراتنا التكاملية، نولي أهمية كبيرة لتوطيد التعاون في مجال التعليم والثقافة والعلم مع الشباب الأفريقي».

وتابع: «35 ألف طالب من أفريقيا يتلقون التعليم في روسيا، وهذه الحصة تزداد سنة بعد أخرى على حساب الميزانية الفيدرالية، في أثناء السنوات الثلاثة الماضية زادت 2.5 مرة، والسنة القادمة سيكون هناك 4700 فرصة دراسية»، مشيرا إلى أنّ افتتاح الجامعات الروسية في أفريقيا، يمكننا من توطيد التعاون مع المؤسسات التعلميمية الأفريقية».

وأشار إلى أنّ اتفاقية إنشاء ائتلاف الجامعات والمعاهد الفنية في أفريقيا، يتطلب تدريب الكفاءات والمتخصصين في قطاع التعدين والمواد الخام.