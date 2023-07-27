رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسماعيلية.. وأسماء الأوائل

ساعات قليلة وتعلن المنطقة الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الاسماعيلية، بعد إعلان أوائل الثانوية الأزهرية واعتماد النتيجة في مؤتمر صحفي بحضور قيادات الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة بني سويف، فور الإعلان عنها واعتمادها غدا الخميس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

وعقدت مشية الأزهر الشريف اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول أدبي وعلمي، عبر بوابة الأزهر الشريف.

وأناب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر لاعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 وإعلان نسب النجاح والأوائل.

أسماء الأوائل في نتيجة الثانوية الازهرية 2023

وأعلنت مشيخة الأزهرأسماء الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية، وجاءت كالتالي: ثراء سمير الرشيدي، من معهد فتيات ناهيا في الجيزة، على المركز الاول بنسبة 97.94%، فيما حصلت علي المركز الثاني حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر في القاهرة بنسبة 97.46%، وحصلت علي المركز الثاني مكرر ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة في الغربية، بنسبة 97.46%، فيما حصلت علي المركز الرابع الطالبة رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية في الجيزة بنسبة 97.14%.

وحصلت على المركز الخامس آية إيهاب المرساوي معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي في القاهرة بنسبة 96.98%، وحصلت علي الخامس مكرر الطالبة فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي في الشرقية بنسبة 96.98%، والخامس مكرر الطالب مصطفى سعيد عبدالرحيم، معهد 15 مايو في القاهرة بنسبة 96.98%، فيما خصل علي المركز الثامن إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو في المنوفية، بنسبة 96.83%، وحصل علي المركز الثامن مكرر ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا في الجيزة، بنسبة 96.83%، وجاءت في المركز العاشر هاجر هلال أبوالمعاطي، معهد فتيات أويش الحجر في الدقهلية بنسبة 96.67%.