بوتين: قمة روسيا ستعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية

انطلقت اليوم، قمة روسيا - أفريقيا في نسختها الثانية بقيادة بعض الزعماء الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرج والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو والدول الأفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

كلمة بوتين في قمة روسيا - أفريقيا

ووصف بوتين قمة روسيا - أفريقيا بأنها حدث كبير من شأنه يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا لتزداد قوتها على الساحة العالمية.

وذكر بوتين أثناء افتتاحه قمة روسيا - أفريقيا، أن العلاقات التجارية بين موسكو والبلدان الأفريقية شهدت نموا كبيرة خلال الفترة السابقة، حيث وصلت مبيعات السلع بنسبة 35%، بالرغم من جائحة فيروس كورونا والعقوبات.

بوتين قمة روسيا - أفريقيا ستعزز التعاون في كافة المجالات

وأشار الرئيس الروسي بوتن، إلى أن قمة روسيا - أفريقيا ستعمل على تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي، مع توفير القمح والحبوب للقارة الأفريقية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات لأن أفريقيا شريك مهم بالنسبة لموسكو.

أوضح بوتين أنه من المرجح أن يتم انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة في الهند، بالإضافة إلى تعزيز التجارة.

بوتين: مستعد لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية بدون مقابل

ولفت بوتن خلال كلمته بقمة روسيا - أفريقيا، إلى أن الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول علي احتياجاته مع حرم الدول الفقيرة من حقوقها، ونتمسك برفع العقوبات للعودة إلى تصدير الحبوب، وموسكو بالفعل قادرة علي تعويض أفريقيا عن الحبوب الأوكرانية، قائلا: «مستعد لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال الأشهر المقبلة».