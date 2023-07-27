انطلاق دوري أبطال المالية في الإسماعيلية اليوم

تنطلق اليوم الخميس أول بطولة في دوري أبطال المالية بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة 8 محافظات مختلفة بمركز شباب الشيخ زايد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء ولمدة 3 أيام.

قالت الدكتورة سماح عسكر وكيل وزارة المالية في محافظة الإسماعيلية إن البطولة ستنتهي السبت 29 يوليو، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

عروض فنية ورياضية في حفل الافتتاح

وأعلنت المديرية المالية في الإسماعيلية تنظيم حفل للافتتاح والختام يضم العديد من العروض الفنية والرياضية بحضور المهندس محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية وطارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأضافت أن 8 محافظات من مختلف القطاعات تشارك في البطولة وهي البحر الأحمر وشمال سيناء وسوهاج والغربية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأشارت مدير المديرية المالية في الإسماعيلية إلى أن البطولة تتضمن العديد من المسابقات بينها دوري لكرة القدم الخماسية ومارثون للمشي نسائي، بهدف تعزيز روح التعاون والتآلف بين مختلف المحافظات وتعزيز التقارب الإجتماعي والثقافي والرياضي بين العاملين.

حفلات فنية على هامش الاحتفال

وأشارت إلى أن حفلي الافتتاح والختام يشهدا العديد من الفقرات بينها طوابير عروض الفرق المشاركة وحفل فني للسمسمية وفقرة للفن التعبيري وعروض لفرق الكاراتيه، بالإضافة إلى 8 فرق تتنافس على مدار 3 أيام على أول كأس لدوري أبطال وزارة المالية.