وظائف شاغرة في وزارة المالية.. التقديم ابتداء من اليوم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم، تفاصيل الوظائف الجديدة الشاغرة لدى وزارة المالية، موضحة مواعيد التقديم على الوظائف التي تبدأ من اليوم وتستمر على مدار شهر من تاريخ الإعلان.

الوظائف والمستندات المطلوبة:

توجد 7 وظائف شاغرة بالمستوى الوظيفي مدير عام.

لشغل هذه الوظائف يجب ملء (نموذج طلب شغل الوظيفة) المرفق بالإعلان على أن يرفق به المستندات التالية:

1– بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة

3– المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

4- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» (على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD).

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من 7 ملفات (أصل + 6 صور) مدون على كل ملف؛ اسم المتقدم وجهة العمل/ ورقم التليفون، وأن يرفق بها (7 صور شخصية) حديثة مقاس 4×6، و(7 صور من بطاقة الرقم القومي)، وسيتمّ الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

طريقة وموعد التقديم

تُقدم الطلبات مرفقًا بها المستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية بالدور الثالث (70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلي – وسط البلد – القاهرة) وذلك خلال ساعات العمل من 9 صباحاً وحتى 3 والنصف عصراً.

فيما تكون مواعيد التقديم من 25 يوليو الجاري وحتى 24 أغسطس المقبل.