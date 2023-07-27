«بوتين»: طرحت على الرئيس السيسي إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يأمل في إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المستقبل القريب، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتينك الروسية».

وذكر «بوتين» اليوم الخميس، خلال القمة الثانية روسيا - أفريقيا، أنه تحدث بالأمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه «يأمل في أن يكون هناك منطقة صناعية روسية بالقرب منطقة قناة السويس.. قريبًا».

بوتين: القمة الروسية الأفريقية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد الرئيس الروسي أثناء افتتاح قمة روسيا - أفريقيا «أن هذا حدث كبير من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقية، وأود أن أرحب بكم جميعاً بحرارة في سان بطرسبورج، واقدم لكم الشكر لاستجابتكم لدعوتنا وحضوركم في بلدنا، أنتم من بين الأصداقاء والأشخاص الذين يشاركوننا نفس التفكير».

العلاقات التجارية بين موسكو والبلدان الأفريقة تطورت بشكل كبير

وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية بين موسكو والبلدان الأفريقية تطورت وشهدت نمو كبير خلال الفترة السابقة، وازدادت مبيعات السلع بنسبة 35%، بالرغم من الظروف القاسية من وباء فيروس كورونا، والعقوبات الغربية ضد روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي أن الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية رائدة بالنسبة لروسيا، ويشكل بنية أمنية حديثة في القارة، تساهم في خلق الظروف لضمان مكانة أفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.