بوتين يقرر شحن حبوب غذائية مجانا لـ6 دول أفريقية.. تعرف عليها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال قمة روسيا- أفريقيا مع قادة أفارقة في سان بطرسبرج، أنّ موسكو قادرة على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وأنّها على أتم الاستعداد لتوريد الحبوب مجانا إلى 6 دول خلال الـ3 أشهر المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ستحصل الدول علي 50 ألف طن من القمح مجاناً

وأشار بوتين إلى أنّ الدول التي ستحصل علي الحبوب مجانا، هي «بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا»، وستحصل كل دولة منها على 25 إلى 50 ألف طن من القمح والحبوب.

نمو العلاقات التجارية بين موسكو وبلدان أفريقية

وأكد بوتين أثناء افتتاحه القمة، أنّها حدث كبير من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا لتزداد قوة على الساحة العالمية، كما أكد أنّ العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا كبيرا خلال الفترة السابقة، رغم وجود جائحة كوفيد-19 والعقوبات، حيث تخطت 35% من معدل مبيعات السلع.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري الزراعي بين موسكو وأفريقيا سجل نمو بنسبة 10% إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي، والدول الغربية تعمل علي عرقة إمدادات الأغذية والأسمدة من روسيا، مؤكدا أنه يحاول بكل الطرق أن يرفع العقوبات الغربية لعودة تصدير الحبوب.