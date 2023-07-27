تحت رعاية وزارتي الخارجية والسياحة والآثار واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.. انطلاق النسخة الثالثة من معرض "الأبد هو الآن" بالأهرامات

أعلنت مؤسسة "كلتشرفيتور- آرت دي إيجيبت"، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، إطلاق معرضها السنوي السادس؛ النسخة الثالثة من معرضها الدولي "الأبد هو الآن" Forever Is Now والذي سيقام في منطقة هضبة الأهرامات العريقة بمحافظة الجيزة، وتحديدًا في الفترة من 26 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2023، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو.

ويهدف المعرض هذا العام إلى الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية متميزة، وجذب أنظار العديد من محبي الفنون والتاريخ حول العالم، فيما يحظى بمشاركة فنانين معاصرين محليين ودوليين من مختلف أنحاء العالم، وسوف يقدمون أعمالًا فنية مختلفة ومركّبة وصديقة للبيئة أيضًا، تمزج ما بين الماضي والحاضر، وذلك في أشهر المعالم الأثرية في العالم وهي منطقة سفح الأهرامات الممتد تاريخها عبر 4500 عام، والموقع الآخر المصنف ضمن قائمة اليونسكو.

مؤسسة "آرت دي إيجيبت" نادين عبد الغفار: انطلاق المعرض هذا العام يشكل تحديًا كبيرًا لإخراجه بالشكل الذي يليق بنا وبسمعة ومكانة مصر أمام العالم

من جانبها، صرحت نادين عبد الغفار ، مؤسسة "آرت دي إيجيبت": "فخورة بانطلاق النسخة الثالثة من معرض "الأبد هو الآن"، والذي يعد الأهم والأبرز في مشوار مؤسسة آرت دي إيجيبت منذ تأسيسها، والتي تخوض مغامرات وتجارب فنية ثقافية ملهمة ومبتكرة، تربط بين الماضي العريق لمصر وحاضرها الإبداعي، ويمثل المعرض هذا العام فرصة للمزج بين الحضارة والتراث القديم والفن المعاصر عند أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم وهي منطقة الأهرامات بالجيزة، والتي كانت ولا تزال حتى يومنا هذا ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والموقع الآخر المدرج ضمن تلك القائمة أيضًا".

وأضافت "عبد الغفار": هذا العام 2023، يسلط المعرض الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس الأرض والتاريخ والبيئة والإنسانية، بطريقة معاصرة، لعدد من الفنانين المحليين والعالميين، ومن خلال الجمع بين هذه المجموعة الواسعة من الأعمال الفنية المبتكرة والمبدعة، ندعو لإشراك الجمهور العاشق لهذا النوع من الفن، لتجربة الفنون المعاصرة بطريقة جديدة، والتي تخلق لديهم حالة من الفضول وتثري حسهم الفني".

وتابعت: "بالرغم من نجاح المعرض بنسختيه الأولى والثانية، والذي شهد إقبالًا غير مسبوقًا من الجمهور بمختلف الجنسيات، إلا أن هذا العام 2023 يشكل تحديا وحافزا لبذل المزيد من الجهد لإخراج المعرض بالشكل الذي يليق بنا وبسمعة ومكانة مصر أمام العالم، وتنفيذًا لخطتنا الطموحة الخاصة بالترويج للفن المصري على الساحة العالمية وإبراز المواقع الأثرية المتميزة، وأود أن أنوه بأن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا دعم الشركاء والرعاة وحتى الجمهور الذي ينتظر بشغف كل ما هو جديد في عالم الفن".

عن "أرت دي ايجيبت"

نظمت "آرت دي إيجيبت" سلسلة من المعارض الرائدة التي غيرت الطريقة التي ينظر بها العالم إلى الفن المعاصر في مصر من خلال الدمج والتقريب بين الفن القديم والجديد، كما تعد مؤسسة “آرت دي إيجيبت” منصة تهدف إلى الترويج للفن المصري على الساحة العالمية.

وتقدم المعارض السنوية التي تقيمها “آرت دي إيجيبت” الفن المصري المعاصر في المواقع التراثية التي تربط بين الماضي العريق لمصر وحاضرها الإبداعي.

وكان أولى هذه المعارض “الضوء الخالد” والذي عقد في المتحف المصري عام ٢٠١٧، تلاه معرض “لا شيء يتلاشى… كل شيء يتحول” والذي عقد في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام ٢٠١٨.

ثم “سرديات معاد تخيلها” وهو المعرض السنوي الثالث الذي أقيم عام ٢٠١٩ في أربع مواقع تاريخية بشارع المعز بالقاهرة التاريخية والذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو بالإضافة إلى معرضها البارز "الأبد هو الآن" الذي أقيم بنسختيه الأولى والثانية على سفح أهرامات الجيزة التاريخية، وكذلك دُعيَت “آرت دي إيجيبت” للمشاركة في معرض أبو ظبي للفنون في عام 2019 و”آرت جنيف” في عام 2020.