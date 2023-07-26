وزير السياحة والآثار يستقبل وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر (USAID) برئاسة مارجريت سانتشو القائم بأعمال رئيسة الوكالة، وأوليفير ميسمير المدير التنفيذي لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية، ولورا جونزاليز مدير التنمية الاقتصادية بالوكالة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار ومناقشة أبرز أنشطة الوكالة خلال الفترة القادمة في هذا المجال.

وحضر اللقاء يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشؤون الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد فهمي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب.

التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأوضح الوزير أهمية التعاون القائم والمثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال السياحة والآثار، وجهودها في العديد من المشروعات التنموية بمجال السياحة والحفاظ على الآثار والتراث، وتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية المختلفة.

وناقش وزير السياحة والآثار المشروعات الجارية بين الوكالة ومصر في مجال السياحة والآثار، وتم استعراض آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تم إنجازه فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بمنحة الاستثمار المستدام في السياحة– سايت (Site) والتي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والوكالة في عام 2014، وتعمل هذه على تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال السياحة والتراث الثقافي والآثار، لزيادة تنافسية قطاع السياحة وتطوير مواقع التراث الثقافي.

الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية

كما تم مناقشة أحد مشروعات عمل هذه الاتفاقية التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي الإدارة المتكاملة للسياحية الثقافية (IMCT)، والتي تتضمن العمل على ترميم وتطوير 12 موقعا أثريا بالقاهرة التاريخية والأقصر، وتعزيز وتمكين ورفع كفاءة هذه المواقع السياحية والأثرية والمجتمعات المحيطة بها، وإشراك المجتمع المحلي المحيط بها وخاصة المتعاملين مع السائحين لتصبح أكثر جذبا واستدامة، وتقدم لهم تفاعلا إيجابيا مع هذه المجتمعات، وتجارب سياحية فريدة يبحث عنها العديد من السائحين حول العالم.

وتضم هذه المواقع الأثرية 8 مواقع في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة التاريخية و4 مواقع بالبر الغربي في محافظة الأقصر.

وتطرق الاجتماع إلى مكونات هذا المشروع، منها تلك الخاصة بكل من الحوكمة والاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، الترميم والتأهيل وإعادة استخدام هذه المواقع الأثرية، تطوير منتجات وخدمات سياحية ذات قيمة مضافة في هذه المواقع، وتعزيز القدرة الترويجية للسياحة الثقافية بها، كما تم طرح مجموعة أخرى من الأفكار والمقترحات الجديدة لتطوير مناطق أخرى مستدامة.

وبحث الوزير تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة التي من شأنها المساهمة في تحسين التجربة السياحية في مصر، ورفع جودة الخدمات المقدمة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، تماشيا مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومع اهتمام وحرص الدولة المصرية على دعم قطاع السياحة في مصر بصورة أكبر.

جدير بالذكر أن من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال منحة سايت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هي مشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا»، بهدف زيادة القدرات لترميم مزيد من المواقع الثقافية وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائحين بهذه المنطقة بما يعود بالنفع على سكانها وعلى صناعة السياحة في مصر بصفة عامة.

كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ تسعينيات القرن الماضي، في إطار الاتفاقية عدد من المشروعات للحفاظ على المواقع الأثرية وترميمها وحمايتها، منها مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في مناطق كل من أبو الهول بالجيزة وكوم أمبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية، وغيرها من المشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية، لدعم السياحة الثقافية بالقاهرة التاريخية والأقصر في ظل ما تتمتع به هذه المواقع من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطات هامة على خريطة السياحة الثقافية.