خبير اقتصادي: تعاون مصر وروسيا لتنفيذ مشروعات عملاقة مثل محطة الضبعة

تحدث المهندس كريم إسماعيل، الخبير الاقتصادي، عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الروسية الثانية لعام 2023، التي تنطلق في مدينة سان بطرسبرج غداً الخميس، وتستمر على مدار يومين، معتبراً أن هذه القمة هامة لمصر وللقارة الأفريقية.

قدرات روسيا في المجال الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي في مداخلة مع قناة «إكسترا نيو»، مساء اليوم الأربعاء، إن روسيا لديها قدرات عالية في المجال الاقتصادي والتنموي، وأضاف أن روسيا من أسبق البلدان في التعاون الأفريقي، لافتاً إلى أن روسيا تتعاون مع مصر في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، مثل محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية، وأنها جادة للغاية في عدد كبير من المشروعات المصرية.

وأكد «إسماعيل» أن هذه القمة لديها عدة أهداف رئيسية، ومن بينها إسقاط ديون على عدد من الدول الأفريقية بمقدار 20 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة الأفريقية من 18 مليار دولار، ليصل إلى أرقام أكثر من ذلك.

روسيا مهتمة بالتعامل بشكل كبير مع أفريقيا

وأشار إلى أن وزير خارجية روسيا له تواجد كبير في المحافل الاقتصادية الأفريقية، وقال إن روسيا تعاني من الأزمة، وتريد شركاء غير الغرب وأمريكا، لأنها ضد الفكر الروسي بشكل كبير، وأن روسيا مهتمة بالتعامل بشكل كبير مع أفريقيا في القمة الثانية، وأن غالبية رؤساء الدول والزعماء الأفارقة يتواجدون حالياً في روسيا للمشاركة في قمة سان بطرسبرج.