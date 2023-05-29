رئيس «نقل النواب» يطالب «المالية» بالكشف عن حجم الاقتصاد الموازي

وجّه علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تساؤلات خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلا: «هناك تساؤلات كثيرة حول هذا القانون، أرجو من وزير المالية الإجابة عنها».

وأضاف عابد: «أول الأسئلة، عندنا اقتصاد موازي قد إيه؟، آخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية في 2019 بيقول إنّه بيوازي 4 تريليون جنيه، يعني ضرايب كتير مهدرة كان ممكن نستخدمها في بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وتقليل الكثافة في الفصول، وتدريب وتأهيل المدرسين والعاملين في مجال التعليم، وزيادة الحد الأدنة للأجور، وتقديم المزيد من الدعم النقدي عن طريق تكافل وكرامة للمواطن، ودعم المحروقات والمواد التموينية».

وتساءل رئيس لجنة النقل والمواصلات: «هل القانون الذي نحن بصدده والبعض بيقول غير موافق، يحمي المواطن الذي ينتظر العلاج والحد الأدني للاجور، والحد من البطالة؟»، متابعا: «القانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من قريب أو بعيد، كما أنّه قانون عادل يعيد النظام الضريبي الصحيح لأجل المواطن المصري الذي يكافح».