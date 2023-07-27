موعد عروض الفرق الشعبية والتراثية في مهرجان العلمين.. الحضور مجانا

فعاليات رياضية وثقافية وفنية، يشهدها مهرجان العلمين خلال فعاليات الدورة الأولى، التي انطلقت الخميس الموافق 13 يوليو الماضي، وحتى الـ26 من أغسطس المقبل للعام الجارى، ومن بين تلك الفعاليات مشاركة عدد من الفرق الشعبية والتراثية، لتقديم عروضها بالمجان للجمهور.

فرقة العريش للفنون الشعبية

وتبدأ العروض بفرقة العريش للفنون الشعبية، من خلال عرضين استعراضيين، الجمعة والسبت المقبلين، في تمام الخامسة مساء على كورنيش العلمين، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين.

فرقة التنورة التراثية

وعرض لـ فرقة التنورة التراثية يوم الجمعة، وتلك الفرقة تأسست عام 1988، وتتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووصلت شهرتها إلى دول العالم المختلفة، وتهدف الفرقة إلى إحياء الأشكال التراثية الفنية التى اندثرت أو على وشك الاندثار وتقدم عروضها بصفة دورية طوال العام.

فرقة الحرية للفنون الشعبية

كما أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، مشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية، ضمن فعاليات المهرجان، وتشتهر فرقة الحرية للفنون الشعبية بمجموعة من رقصاتها الاستعراضية المتنوعة التى تعبر عن الفلكلور السكندرى ومنها «الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندرانى، صولوا إسكندرانى، الزفة الإسكندرنى، تحيا مصر، حلاوة شمسنا».