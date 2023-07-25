مراسل التليفزيون المصري: مهرجان العلمين يشهد تنوعا في فئات الحضور (فيديو)

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مدينة العلمين الجديدة تشهد حالة من التنوع في فعاليات مهرجان العلمين وفئات الحضور، مشيرًا إلى أن المهرجان شهد عددا من الفعاليات المهمة مثل تحدي الجيل الذهبي وبطولة التيك بول، كما تستعد شواطئ العلمين الجديدة لانطلاق عدد من المنافسات والرياضات المختلفة خلال الأيام المقبلة.

منافسات للكرة الشاطئية على شواطئ العلمين ورياضة البادل

وأضاف مراسل «القناة الأولى» بالتلفزيون المصري، في رسالة على الهواء: «هناك منافسات للكرة الشاطئية على شواطئ العلمين ورياضة البادل وسباق الترايثلون والجيت سكي، كما شهدت العلمين الجديدة عددا من العروض المائية لعدد من السفن في سواحل وشواطئ العلمين».

أرينا العلمين تشهد تنوعا وعددا من الحفلات

وتابع: «أرينا العلمين تشهد تنوعا وعددا من الحفلات، بدأت بتامر حسني، والاستعدادات جارية لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد، إضافة إلى حفلتي نانسي عجرم وراغب علامة».

واختتم رسالته: «أجرينا جولة في المدينة التراثية التي تقع على مساحة 260 فدانا، وتشهد حالة من الاستنفار الكبير، كما أن سماء العلمين في الأيام الماضية لم تخلُ من الفعاليات والأنشطة بانطلاق العروض الخاصة بالـrc وأعلام مصر ودولة الإمارات وعدد من الدول العربية».