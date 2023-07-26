كل ما تريد معرفته عن فرقة العريش للفنون الشعبية قبل انطلاق عروضها بمهرجان العلمين

تُقدم فرقة العريش للفنون الشعبية عرضين استعراضيين، الجمعة والسبت المقبلين، في تمام الخامسة مساء على كورنيش العلمين، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين، الذي انطلقت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الماضي.

وترصد «الوطن»، عددا من المعلومات عن فرقة العريش للفنون الشعبية قبل عرضيها بمهرجان العلمين، والتي تأسست عام 1979، وأعضائها من أبناء محافظة سيناء، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 عاما، إذ تُقدم هذه الفرقة ما يزيد على 18 رقصة شعبية ممزوجة بالأغاني البدوية.

الساهر السيناوي.. أشهر رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية

وتُعد رقصة الساهر السيناوي من أشهر رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية، إذ تعرض عادات وتقاليد سكان البادية في ليالي السمر عند اكتمال القمر، كما أن هناك رقصة الفرح السيناوي التي تكشف عن الطقوس المتبعة في مرحلتي الخطوبة وعقد القران.

رقصة الهباش تدل على الكرم العربي

وتشتهر فرقة العريش للفنون الشعبية برقصة الهباش التي تدل على الكرم العربي عند تقديم القهوة العربية للضيوف، وكذلك رقصة السيف العربي التي توثق تاريخ السيف العربي في البادية.