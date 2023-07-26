بدء حفل افتتاح مهرجان جرش على قناة الحياة بحضور وزيرة الثقافة

بدأت قناة «الحياة» منذ قليل، إذاعة الحفل الافتتاحي لمهرجان «جرش» بالأردن، وافتتح المهرجان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوبا عن الملك عبدالله الثاني.

ويحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين في دولة الأردن، ومن بينهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ووزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى، وكانت في استقبالهم وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

وقالت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، إن المهرجان يمثل عنوانا عريضا في السردية الوطنية، ومتاح للجميع في الدول المختلفة، كما وجهت هيفاء النجار الشكر لمصر ووزيرتها نيفين الكيلاني، وقالت إن اختيار مصر ضيف شرف للمهرجان يشكل إضافة كبيرة.

النجوم المصريون في مهرجان جرش

وتشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات مهرجان جرش؛ منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعدد من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما.