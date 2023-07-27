الكشف على 200 موظف في مرسى مطروح ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح إن مبادرة «100 يوم صحة» وقعت الكشف الطبي على 200 موظف بالمجلس خلال عملها لليوم الثاني على التوالي.

رئيس مدينة مرسى مطروح يشارك بالمبادرة

وشارك عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح في حملة 100 يوم صحة، اليوم، بتوقيع الكشف واجراء الفحوصات من خلال الفريق الطبي بمديرية الصحة بمطروح للكشف الطبي وسحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم للعاملين، وذلك بمقر ديوان مجلس المدينة.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن المبادرة تقدم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

وأشار إلى أن الحالات التي يثبت إصابتها بالمرض يجرى علاجها بالمجان، كما جرى توقيع الفحص على جميع العاملين وفي مختلف الادارات والمكاتب ووفقًا لجداول زمنية مسبقة، وإجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.