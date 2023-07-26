وكيل صحة كفر الشيخ: تقديم 31 ألفا و767 خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 31 ألفاً و767 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الثلاثاء 25 يوليو، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

علاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ270 طفلاً وطفلة

وأوضحت «محمود»، أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 1324 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2924 خدمة، كما قدمت المبادرة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ270 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1795 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشارت «محمود»، إلى أنّ الحملة قدمت 447 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و327 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 5454 طفلاً وطفلة بالتطعيمات الروتينية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 799 مواطن، لافتاً أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 2924، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3557 زيارة، بينما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 5454 طفلاً وطفلة.

وأضاف «الشربيني»، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظة، لرفع الوعي، وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

خط ساخن لطلب الزيارات المنزلية للمرضى

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».