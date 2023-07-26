قافلة طبية في شركة مياه الشرب بكفر الشيخ ضمن «100 يوم صحة»

وجّهت الدكتورة آمال حجاج منسق مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية من الفرق المتنقلة إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

جاء ذلك بناءً على تكليف من الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والعاملين بمقر الشركة

وقدم فريق القافلة الطبي الخدمة الصحية للمواطنين والعاملين بمقر الشركة بكفر الشيخ، من خلال المبادرات الرئاسية من فحص لصحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، وحملة قلبك أمانة، وخلال الزيارة قاموا بشرح واف للخدمات الصحية التي تكفلها الدولة للمواطنين من خلال مبادرة «100 يوم صحة».

وانطلقت مبادرة «100 يوم صحة» في 25 يونيو الماضي وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بكل المستشفيات العامة والمركزية ووحدات ومراكز طب الأسرة، وسوف تُقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة.